Студия Bloober Team представила игровой процесс Cronos The New Dawn с уникальной механикой слияния врагов и временными прыжками.

Польская студия Bloober Team, известная по хоррор-проектам вроде Layers of Fear и The Medium, представила первый геймплейный трейлер своего нового оригинального хоррора Cronos The New Dawn. Игра сочетает элементы survival horror с уникальной механикой слияния врагов и временными прыжками между постапокалиптическим будущим и Польшей 1980-х годов. Действие происходит в разрушающемся районе Новая Заря, вдохновленном реальной Новой Гутой.

Главной особенностью геймплея стала механика "Слияния" — поверженные враги не остаются мертвыми, а могут быть поглощены другими монстрами, превращаясь в более сильных и ужасающих существ. Разработчики подчеркивают, что игрокам придется сжигать тела побежденных врагов, чтобы предотвратить этот процесс. Как отмечает разработчик Войцех Пейко, это добавляет новый стратегический слой в традиционный хоррор-геймплей.

Сюжет повествует о Путешественнике — агенте таинственного Коллектива, который перемещается во времени, пытаясь спасти ключевых людей перед грядущим апокалипсисом. Игрока ждут встречи с Орфанами — чудовищами, рожденными из самых темных кошмаров человечества. Визуальный стиль игры сочетает архитектуру с искажениями реальности, а саундтрек, созданный при участии польско-украинской группы Zazula, добавляет атмосферности.

Cronos The New Dawn выйдет в 2025 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Уже сейчас игру можно добавить в список желаний в цифровых магазинах.