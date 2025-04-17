Компания Casio готовит эксклюзивные часы G-Shock в черно-красном дизайне с биоразлагаемым ремешком

Casio анонсировала новую модель часов G-Shock DW-5600BBR-1, которая, вероятно, должна будет стать частью серии Black and Bold Red. Устройство отличается матовым черным корпусом из смолы и контрастным красно-янтарным дисплеем, что создает стильный и сдержанный внешний вид.

Часы сохраняют классическую квадратную форму и функционал серии DW-5600U, включая водонепроницаемость до 20 бар и электронную подсветку, а также таймер и хронограф. Как и другие современные модели Casio, они оснащены биоразлагаемым ремешком из биомассы и работают от батареи до пяти лет. Пока известно, что релиз DW-5600BBR-1 запланирован только для Великобритании. Название серии Black and Bold Red намекает на возможное появление других моделей в аналогичном дизайне. Однако некоторые пользователи могут столкнуться с проблемами при чтении информации на дисплее при ярком солнечном свете из-за темного оттенка красного.