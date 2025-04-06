Samsung продолжает постепенно расширять список устройств, участвующих в бета-тестировании One UI 7. Изначально компания планировала выпустить стабильную версию оболочки в этом месяце для менее чем 20 моделей, но затем расширила список до около 40 устройств, включив в него линейки Galaxy S21 и Galaxy S22.

Долгое время программа бета-тестирования охватывала только флагманские устройства серий Galaxy Tab, Galaxy S и Galaxy Z, хотя в списке присутствовали и некоторые среднебюджетные модели вроде Galaxy Tab S6 Lite (2024). Однако теперь стало известно, что компания тестирует обновление на базе Android 15 и на других устройствах.

В частности, Samsung открыла доступ к бета-версии One UI 7 для владельцев Galaxy A55 - смартфона прошлого года с процессором Exynos 1480 собственной разработки. Пока программа доступна только в Южной Корее, что является стандартной практикой для ранних бета-версий. Однако ожидается, что в ближайшие дни тестовые сборки станут доступны и в других регионах.

Регистрация в программе бета-тестирования One UI осуществляется через приложение Samsung Members, которое можно скачать в Galaxy Store. Это очередной шаг Samsung по расширению доступности новых версий своей оболочки, хотя компания по-прежнему сохраняет приоритет для флагманских устройств при распространении обновлений.