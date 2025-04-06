Xiaomi официально представила новый бюджетный смартфон Poco C71, который станет конкурентом таким моделям как Samsung Galaxy M06 и Infinix Smart 9 HD. Устройство представляет собой переименованную версию Redmi A5, выпущенного ранее на глобальных рынках, и приходит на смену модели Poco C61.

Poco C71 получил 6,88-дюймовый IPS LCD-экран с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость составляет 600 нит, а наличие сертификации TUV Rheinland гарантирует снижение вредного синего света. Для бюджетного сегмента необычно выглядит защита по стандарту IP52 от пыли и брызг воды. Основная камера включает 32 Мп сенсор и дополнительный модуль, а фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

В основе устройства лежит процессор Unisoc T2750 Max в паре с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 2 ТБ. Смартфон работает на облегченной версии Android 15 (Go Edition) с обещанием двух лет обновлений ОС и четырех лет обновлений безопасности. Автономность обеспечивает батарея емкостью 5200 мАч с поддержкой зарядки 15 Вт.

Среди других особенностей — боковой сканер отпечатков пальцев, разъем 3,5 мм, двухдиапазонный Wi-Fi и 4G-модуль. При толщине 8,2 мм и весе 193 грамма габариты практически идентичны Redmi A5.

Poco C71 будет доступен в трех цветах: черном, золотистом и голубом. Базовая версия с 4 ГБ RAM и 64 ГБ памяти оценена в 6499 рупий (~$76), а топовая конфигурация с 6 ГБ RAM и 128 ГБ памяти стоит 7499 рупий (~$87). Продажи начнутся 8 апреля через платформу Flipkart.