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Midjourney представила обновление нейросети V7 с улучшенной скоростью и реалистичностью

В новой версии Midjourney V7 увеличилась скорость генерации изображений на 30%, улучшилась детализация и сохранилась совместимость со стилями.
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Команда Midjourney выпустила значительное обновление своей нейросети — версию V7. Хотя это не полный перезапуск системы, разработчики сосредоточились на ключевых аспектах, которые важны для пользователей: скорости работы, качестве изображений и совместимости с существующими настройками.  

Главное улучшение — увеличение скорости генерации на 20-30% по сравнению с V6. Особенно заметна разница при работе с детализированными запросами или создании серии изображений подряд. Система стала стабильнее работать в часы пиковой нагрузки, что делает процесс более предсказуемым.  

Качество изображений также выросло. Детализация кожи, тканей и освещения стала более естественной. Позы людей выглядят менее скованными, а выражения лиц — более живыми, что помогает избежать эффекта "зловещей долины", когда почти реалистичное изображение вызывает подсознательное отторжение. Особенно заметны улучшения в портретах, архитектуре и пейзажах.  

Важно, что обновление сохранило полную совместимость с sref-кодами из версии 6.1. Пользователи могут продолжать работать с сохранёнными стилями без необходимости их перенастраивать. Более того, старые стили могут выглядеть даже лучше благодаря улучшенному алгоритму.  

Для перехода на V7 достаточно добавить параметр --v 7 к своему запросу. Чтобы задействовать новую систему персонализации, потребуется оценить около 200 изображений на специальной странице. После этого нейросеть будет учитывать предпочтения пользователя при генерации. Все привычные параметры вроде --ar для соотношения сторон или --seed для управления случайностью остались без изменений, что делает переход на новую версию максимально комфортным для постоянных пользователей сервиса.

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