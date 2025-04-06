PlayStation Productions приняла решение изменить формат экранизации Horizon Zero Dawn — вместо ранее анонсированного сериала франшиза Guerrilla Games получит полнометражный фильм. Об этом сообщил глава подразделения Асад Кизилбаш в интервью Variety перед церемонией BAFTA 2025.

Изначально сериальный проект разрабатывался совместно с Netflix при участии шоураннера "Академии Амбрелла", но, по словам Кизилбаша, творческий процесс не соответствовал ожиданиям студии. Это привело к радикальному изменению подхода — теперь Horizon Zero Dawn станет киноадаптацией, хотя конкретные детали нового проекта пока не раскрываются.

Кизилбаш отметил, что за последние пять-шесть лет индустрия осознала потенциал качественных экранизаций игр, ссылаясь на успех "Последних из нас" от HBO. Однако опыт PlayStation Productions с фильмами ("Анчартед", "Гран Туризмо") показывает, что коммерческий успех не всегда сопровождается признанием критиков.

Параллельно студия продолжает работу над вторым сезоном "Скрученного металла", который выйдет этим летом после скромных результатов первой части.