Симулятор жизни inZOI, разработанный студией inZOI Studio и изданный Krafton, достиг впечатляющего результата, продав более миллиона копий за первую неделю после выхода в ранний доступ 28 марта 2025 года. Разработчики объявили об этом достижении через официальный аккаунт в X, выразив благодарность игрокам за их поддержку и энтузиазм.

Успех игры стал очевиден сразу после запуска - всего через 40 минут после появления в Steam inZOI возглавила чарты платформы. Похоже, проект смог затронуть сердца поклонников жанра, которые давно искали достойную альтернативу серии The Sims. В своем сообщении студия подчеркнула, что считает этот результат невероятным и достижимым только благодаря сообществу игроков, чьи отзывы и творческий подход уже начали формировать будущее игры.





Krafton позиционирует inZOI как долгосрочную франшизу и намерена продолжать поддерживать проект, чтобы бросить вызов доминированию EA в жанре симуляторов жизни. Однако пока остается открытым вопрос, сможет ли игра сохранить свою популярность и стать по-настоящему серьезным конкурентом для The Sims в долгосрочной перспективе.





Разработчики обещают продолжать работать над реализацией своей концепции, где "каждая жизнь становится историей в inZOI". Игроки уже активно делятся своими достижениями и творениями в игре, что свидетельствует о формировании живого сообщества вокруг нового проекта. Следующие месяцы покажут, насколько inZOI сможет оправдать возложенные на нее надежды и сохранить первоначальный импульс успешного старта.