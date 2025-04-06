Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

inZOI продала миллион копий за первую неделю раннего доступа

Симулятор жизни inZOI преодолел отметку в миллион проданных копий за первую неделю после выхода в ранний доступ
[ ] для раздела Блоги
+
+

Симулятор жизни inZOI, разработанный студией inZOI Studio и изданный Krafton, достиг впечатляющего результата, продав более миллиона копий за первую неделю после выхода в ранний доступ 28 марта 2025 года. Разработчики объявили об этом достижении через официальный аккаунт в X, выразив благодарность игрокам за их поддержку и энтузиазм.  

Успех игры стал очевиден сразу после запуска - всего через 40 минут после появления в Steam inZOI возглавила чарты платформы. Похоже, проект смог затронуть сердца поклонников жанра, которые давно искали достойную альтернативу серии The Sims. В своем сообщении студия подчеркнула, что считает этот результат невероятным и достижимым только благодаря сообществу игроков, чьи отзывы и творческий подход уже начали формировать будущее игры.  


Krafton позиционирует inZOI как долгосрочную франшизу и намерена продолжать поддерживать проект, чтобы бросить вызов доминированию EA в жанре симуляторов жизни. Однако пока остается открытым вопрос, сможет ли игра сохранить свою популярность и стать по-настоящему серьезным конкурентом для The Sims в долгосрочной перспективе.  


Разработчики обещают продолжать работать над реализацией своей концепции, где "каждая жизнь становится историей в inZOI". Игроки уже активно делятся своими достижениями и творениями в игре, что свидетельствует о формировании живого сообщества вокруг нового проекта. Следующие месяцы покажут, насколько inZOI сможет оправдать возложенные на нее надежды и сохранить первоначальный импульс успешного старта.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

inzoi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8800 XPG Lancer CUDIMM RGB (AX5СU8800C4224G-BLACRSG) объемом 48 Гбайт
7
Построение самого компактного ПК или RTX 4090 в объеме 0.5 литра
16
Обзор ноутбука ASUS Zenbook A14 (UX3407R)
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk WIFI
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
9
Ретроклокинг: VIA – третий игрок на Socket 370
45
Обзор и тестирование процессорной СВО Formula V Line Oasis L360 ARGB WH
7
Обзор портативной Bluetooth-колонки Tronsmart Mirtune S100
3
Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406С)
2
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1600T PCIE5
11
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft рекомендует сдать старые ПК с Windows 10 или утилизировать их после окончания поддержки
22
Tesla Cybertruck после замены отваливающейся накладки стойки кузова стал выглядеть хуже прежнего
2
Смартфон Realme GT7 получит самый мощный чип MediaTek и будет стоить 35 тыс рублей
1
Физики решили 380-летнюю геометрическую задачу Декарта
1
Nothing анонсировала CMF Phone 2 с необычным расположением камер и улучшенными характеристиками
+
Энтузиаст собрал из кубиков Lego полноразмерную Volvo V70
1
Компактный смартфон OnePlus 13T набрал более 3 млн баллов в бенчмарке AnTuTu
2
В честь 50-летия Microsoft Билл Гейтс опубликовал исходный код первого интерпретатора Basic
+
Роснедра: 75% российских запасов редких металлов сосредоточено в Арктике
4
Поддельные Android-смартфоны на маркетплейсах могут поставляться со встроенным вредоносным ПО
+
Nvidia RTX 5080 впервые появилась в рейтинге Steam
+
Некоторые владельцы видеокарт Nvidia жалуются на чёрные экраны из-за драйвера версии 572.83
5
В XDA рассказали о причинах низкой автономности современных игровых ноутбуков
2
Новая языковая модель Llama 4 выйдет в конце апреля
+
Сальдо: решение о восстановлении Каховской ГЭС будет принято после окончания боевых действий
+
Microsoft рекомендует ответственно отнестись к утилизации старого ПК и приобрести новый с Windows 11
4
Дональд Трамп: Россия и Украина готовы к заключению сделки
3
The Last of Us Part II Remastered вышла на ПК без поддержки DLSS 4
1
Рекомендованные цены NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti могут быть такими же, как у RTX 4060 Ti
2
Grand Theft Auto Vice City портировали на Sega Dreamcast
1

Популярные статьи

ТОП-8 устаревших комплектующих и периферийных устройств для ПК, по которым я не буду скучать
148
Почему рынок видеокарт серьёзно болен, а рядовые геймеры разочарованы в NVIDIA и AMD
27
Зачем Трамп вводит пошлины "против всего мира" и что будет с экономиками ведущих стран
35
Как и какой автомобильный видеорегистратор купить в 2025 году - подробный гайд
7
Феномен лжеклонов — хороших видеоигр с плохой репутацией
3
Neuralink в 2025г проведет первую операцию по восстановлению зрения у незрячего человека
5
Анонсирована Nintendo Switch 2 - консоль для аристократов
+
Робот из жидкого металла уже существует — предок модели Т-1000 из фильма о восстании машин
+
Пошлины Трампа в США могут повлиять на стоимость продукции Apple
+

Сейчас обсуждают

Олег Сорокин
23:52
Оставлю свои пять копеек - 3080 aorus master , целый день не понимаю, почему андервольт выходит за пределы выставленные, GOWR и кибер вылетали с завидной регулярностью. К вечеру озарение - дай откачус...
Ищем проблемы драйвера NVIDIA версии 572 или это очередные байки хейтеров
corsi
23:44
Особенно вспоминая первый Crysis и все те топовые на тот момент видеокарты. Ну-ну.
Почему рынок видеокарт серьёзно болен, а рядовые геймеры разочарованы в NVIDIA и AMD
Degit22
23:25
Чем он тебе поможет если под операционку не будут выпускать софт, как под семёрку. Как стим например.
Microsoft рекомендует сдать старые ПК с Windows 10 или утилизировать их после окончания поддержки
Александр Николаевич-Князев
22:35
Интересно, сколько лет автору этого материала? И зачем он пишет о том, в чём совершенно не разбирается? Приведу лишь две цитаты. 1) "вся кинетическая энергия самолета, весящего НЕСКОЛЬКО тонн, преоб...
Boeing приступил ко второму этапу испытаний самолёта 777-9X и проверяет тормозные системы
Ilikethat
22:25
Вопрос в том, что США экспортируют в основном только деньги. А баксы нельзя печатать вечно. Скоро, по историческим меркам, за бакс ничего не удастся купить. И придётся жить на свои. Как этого избежать...
Зачем Трамп вводит пошлины "против всего мира" и что будет с экономиками ведущих стран
GarfieldX
22:23
Учитывая как ведёт себя мелкософт, это скорее именно требование.
Microsoft рекомендует сдать старые ПК с Windows 10 или утилизировать их после окончания поддержки
Waramagedon
22:22
Нормальный звук на досках уже давно
ТОП-8 устаревших комплектующих и периферийных устройств для ПК, по которым я не буду скучать
GarfieldX
22:21
Скорее дядю Сатья. Билли там уже давно не при делах.
Microsoft рекомендует сдать старые ПК с Windows 10 или утилизировать их после окончания поддержки
beltar
22:18
Кстати, какой интернет, если ОС ставится на виртуалку? Но вообще, у нас никто Home-версии и не юзал, сразу корпоративную, торрент-версиям же пофиг. Понятно, что корпоративные ставят из центральных дис...
Найден новый способ установки Windows 11 без входа в учётную запись
Ilikethat
22:17
Бессмысленная и беспощадная печатная машинка за 350 бакинских. 🤦
Microsoft представила свой первый мини-ПК с процессором Intel N250
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем