Студия Ubisoft в британском Лимингтон-Спа официально прекратила свою деятельность после 23 лет работы. Это подтвердили представители компании в официальном сообщении на LinkedIn, где коллектив поблагодарил всех сотрудников за их вклад в игровую индустрию.

История студии началась в 2002 году как независимой команды FreeStyleGames. После приобретения Activision в 2008 году коллектив разработал культовые ритм-игры DJ Hero и Guitar Hero Live. Перейдя под крыло Ubisoft в 2017 году, студия сосредоточилась на поддержке крупных франшиз компании, включая серии Tom Clancy, Far Cry и последнюю часть Assassin's Creed Shadows.

Несмотря на закрытие физического офиса, часть команды продолжит работать удаленно. Это событие стало частью масштабной реструктуризации Ubisoft, которая затронула несколько подразделений компании. Страница студии в LinkedIn вскоре будет объединена с аккаунтом Ubisoft Reflections.