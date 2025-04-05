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Eidos Montreal безуспешно предлагала новую часть Deus Ex издателям

Разработчики из Eidos Montreal пытались найти издателя для новой игры в серии Deus Ex, но получили отказ из-за нишевости франшизы.
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Студия Eidos Montreal, несмотря на все трудности, не теряет надежды возродить культовую серию Deus Ex. Согласно информации из последнего эпизода подкаста Insider Gaming Weekly, разработчики после отмены проекта в рамках реструктуризации Embracer Group начали предлагать совершенно новую концепцию игры различным издателям. К сожалению, ни одна из компаний не проявила интереса к проекту, а один из потенциальных издателей прямо заявил, что франшиза считается слишком нишевой для инвестиций.  

Ситуация осложняется общей тенденцией в игровой индустрии, где издатели стали крайне неохотно идти на риски. Как отметил Том Хендерсон в том же подкасте, в нынешних условиях Deus Ex: Mankind Divided, выпущенная еще в 2016 году, с высокой вероятностью останется последней игрой серии на долгое время. Eidos Montreal обращалась ко всем возможным издателям, которые хотя бы были готовы выслушать презентацию, но безрезультатно.  

Поклонникам серии остается лишь пересматривать материалы по последней выпущенной части — подробный обзор Deus Ex: Mankind Divided от Алессио до сих пор доступен для ознакомления.

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