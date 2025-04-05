Недавно я озадачился поиском дешевого, но качественного телевизора. Критерии были такие: разрешение 4К, диагональ 55 дюймов, система на базе андроида, чтобы можно было устанавливать всякие приложения. И чтобы ножка была центральная, так как тумбочка узкая, и вешать на стену телевизор не предполагалось. Большинство телевизоров имеют ножки по краям экрана, а это мне не подходило. Кроме того не хотелось бы потратить все деньги на телевизор, как получилось на этой картинке у покупателей OLED телевизора LG:

Мой поиск недорогого, но достойного телевизора с диагональю 55 дюймов, 4К-разрешением и Android TV привел меня к модели Akai TA55BU700.

Главным требованием была центральная ножка — из-за узкой тумбы боковые опоры не подходили. Вариантов оказалось немного, но Akai соответствовал всем критериям, а цена на Яндекс Маркете в 25 990 рублей (против среднерыночных 35–38 тыс.) окончательно убедила в выборе. Сейчас телевизор стоит чуть дороже.

Телевизор был заказан 25 марта.

Немного истории бренда

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Akai — некогда легендарный японский бренд, основанный в 1929 году. В 1980-х его аудиотехника превосходила Sony и Panasonic, а в СССР она ассоциировалась с роскошью.

Вот, собственно, на фото основатели фирмы, отец и сын Акаи

Однако в 1997 году компанию погубил финансовый скандал: китайский бизнесмен Джеймс Тинг вывел со счетов $2 млрд, после чего Akai обанкротилась. Сейчас под этим именем выпускают бюджетные телевизоры китайского производства, хотя сборка TA55BU700 осуществляется в России.

Если кому интересно, для рекламы данной серии телевизоров использовали работы фотографа с ником IgorVetushko, снятые в 2021 году.

Комплектация и первое впечатление

Телевизор приехал в целой коробке, обтянутой плёнкой. Внутри — сам аппарат, пульт с подсветкой кнопок (удобно ночью), центральная ножка и даже ветрозащита для микрофона (есть встроенное караоке-приложение). После включения сразу началось обновление системы — хороший знак, что поддержка есть.

После установки обновления телевизор поприветствовал логотипом AKAI.

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Качество изображения

Матрица VA даёт чёткую картинку в 4К, но страдает узкими углами обзора: при смещении экран заметно светлеет. По умолчанию у телевизора установлены настройки изображения «Стандарт», и, на мой взгляд, они добавляли синевы в картинке. Я для себя выбрал «Игра», он сделал цвета теплее и приятнее.

Так телевизор показывает со снятой пленкой канал Россия 1 HD в приложении KION через WiFi подключение.

Проблемы:

- Низкое время отклика — в динамичных сценах заметны шлейфы. Для кино и ТВ это некритично, но для игр лучше поискать IPS или OLED.

- Контрастность типична для VA: чёрный глубокий по центру, но «засвечивается» при отклонении.

Две картинки для сравнения – новый телевизор и старый Akai TA55BU700 против SAMSUNG LE40C530F1WXRU. На старом Самсунге 15-летней давности выпуска видны вертикальные полосы испортившейся матрицы. На мой взгляд апгрейд прошел успешно.

Плюсы и минусы

Достоинства:

- Android TV 11 с поддержкой всех приложений (KION, YouTube, Netflix).

- Цена — за 25 тысяч конкурентов с такими характеристиками просто нет.

- Центральная ножка — удобно для узкой мебели.

- Диагональ 55 дюймов и разрешение 4К - никогда не будут лишними.

Недостатки:

- Узкие углы обзора (но смотреть-то мы будем по центру, верно?).

- Шлейфы в динамике — не для геймеров. Производитель уверяет, что технология MEMC помогает в динамичных сценах, но я лично не почувствовал разницы от ее включения.

Вывод

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Akai TA55BU700 — отличный вариант для кино и сериалов, если вам важны 4К, Android и низкая цена. Да, у него нет шикарной цветопередачи и широких углов как у OLED, который будет стоить в 5 раз дороже, но за эти деньги он справляется на твёрдую 4 из 5. Если ищете недорогой телевизор «для кухни» или дачи — это один из лучших вариантов в 2025 году.

Стоит ли брать?

✅ Да, если нужен большой 4К-экран за копейки.

❌ Нет, если планируете играть на нем в игры или смотреть его под углом.

А какой телевизор выбрали бы вы? Делитесь в комментариях!