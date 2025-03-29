Появилась новая информация о предстоящем флагмане Oppo Find X8 Ultra, который был замечен в базе данных Geekbench под номером модели PKU110. Устройство продемонстрировало отличные результаты в тестах, набрав 3134 балла в однопоточном и 9176 баллов в многопоточном режиме в версии Geekbench 6.4.0. Эти показатели ставят Find X8 Ultra в число самых производительных смартфонов на Snapdragon 8 Elite, хотя до рекордов Asus ROG Phone 9 Pro новинке пока не хватает.

Согласно данным теста, Oppo оснастила свой флагман 16 ГБ оперативной памяти. Пока неизвестно, будут ли доступны другие конфигурации с большим объемом RAM, когда устройство официально представят 10 апреля. Интересно, что Find X8 Ultra, судя по всему, станет единственной моделью в линейке Find X8 с процессором Qualcomm — другие версии, вероятно, получат чипы MediaTek.

На фоне готовящихся к выходу Galaxy S25 Ultra и Xiaomi 15 Ultra, Oppo стремится укрепить свои позиции на рынке флагманских смартфонов. Особое внимание привлекает сравнение с Vivo X200 Ultra, который сделает ставку на инновационные камеры. В случае с Find X8 Ultra компания Oppo, похоже, сосредоточилась на максимальной производительности и сбалансированных характеристиках.

Ожидается, что официальная презентация раскроет все детали о новом флагмане, включая особенности дизайна, системы камер и дополнительные функции. Пока же результаты Geekbench позволяют предположить, что Oppo удалось хорошо оптимизировать Snapdragon 8 Elite для своего устройства. Пользователям, которые ищут мощный смартфон с топовым процессором, определенно стоит обратить внимание на предстоящий релиз Find X8 Ultra.



