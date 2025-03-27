Gigabyte объявила о старте продаж в Северной Америке игровых ПК Aorus Supreme 5 с новейшими видеокартами GeForce RTX 50 серии Blackwell. Базовая конфигурация с RTX 5080 будет стоить от 4000 долларов, что сопоставимо с текущими ценами на эти видеокарты на вторичном рынке. Компьютеры уже доступны для предзаказа на Newegg, хотя все модели временно отсутствуют на складе с ожидаемой датой поставки с 28 марта по 11 апреля.

Системы Supreme 5 выделяются продуманной конструкцией для удобного обслуживания и транспортировки. Корпус оснащен ручками для переноски, поворотным закаленным стеклом, защелками и съемными фильтрами, не требующими инструментов для демонтажа. Внутри установлены компоненты Aorus, включая материнскую плату X870E, блок питания на 1000 Вт, систему жидкостного охлаждения и сверхбыстрый SSD PCIe5 с скоростью чтения до 14500 МБ/с. Оперативная память и накопители также поддерживают установку без использования отверток.



Флагманская сборка включает процессор AMD Ryzen 7 9800X3D и видеокарту RTX 5090. Gigabyte позиционирует эти системы как альтернативу самостоятельной сборке, особенно учитывая текущий дефицит и завышенные цены на видеокарты Blackwell на eBay. Пока ПК доступны исключительно через Newegg, о планах продаж через других ритейлеров не сообщается. Комплектация и цена делают Aorus Supreme 5 решением для требовательных геймеров, готовых заплатить за готовую систему премиум-класса.