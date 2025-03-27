Компания TCL расширила географию продаж своих новых бюджетных 4K-телевизоров V6C (также известных как P6K). Модель доступна в пяти вариантах диагонали - от 43 до 75 дюймов, что позволяет подобрать вариант под разные помещения и бюджеты. Самый крупный 75-дюймовый вариант предлагает типичную яркость 330 нит, что для бюджетного сегмента вполне приемлемо.

Технические характеристики V6C включают матрицу HVA с повышенной контрастностью (3000:1), уменьшенным эффектом ореола и антибликовым покрытием. Хотя телевизор поддерживает Dolby Vision и HDR10+, его частота обновления ограничена 60 Гц. Для геймеров есть несколько режимов, включая Game Accelerator с поддержкой 1080p@120Hz, но сертификации AMD FreeSync здесь нет, в отличие от других моделей TCL.

В качестве платформы используется Google TV со всеми популярными стриминговыми сервисами - Netflix, Prime Video и Disney+. Управлять телевизором можно голосом через Google Assistant или Amazon Alexa. Из интересных функций стоит отметить поддержку Apple AirPlay 2, Miracast и таймер сна. Беспроводные подключения обеспечиваются Bluetooth 5.2 и двухдиапазонным Wi-Fi, а среди портов есть HDMI 2.1.



Дизайн выполнен в стиле "безрамочный металлик", а звуковая система представлена двумя встроенными 10-ваттными динамиками с поддержкой Dolby Atmos. Цены начинаются от 339 евро во Франции и Германии, в Великобритании младшая модель стоит от 249 фунтов. Таким образом, V6C позиционируется как доступный вариант для тех, кто хочет получить 4K HDR телевизор с современными функциями без переплаты за топовые характеристики.