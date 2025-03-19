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Patriot Memory выпускает новый Viper EV330 для быстрого и удобного хранения данных

Новый Viper EV330 от Patriot Memory предлагает скорость до 20 Гб/с и улучшенное охлаждение для M.2 SSD
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Компания Patriot Memory представила новый корпус для SSD Viper EV330, который создан для пользователей, нуждающихся в высокоскоростной передаче данных, отличном теплоотведении и портативности. Этот корпус поддерживает интерфейс USB 3.2 Gen 2 x2, что позволяет достигать невероятных скоростей передачи данных до 20 Гбит/с. Это обеспечивает быстрое обращение и резервное копирование больших файлов, которые могут использоваться как для профессиональных задач, так и в повседневной жизни.
Корпус Viper EV330 вмещает PCIe NVMe SSD форм-фактора M.2 2230, что делает его идеальным решением для расширения памяти в высокопроизводительных ноутбуках, мини-ПК и мобильных устройствах. Корпус из алюминиевого сплава обеспечивает отличное тепловое управление, а добавление силиконовой защиты от ударов увеличивает устойчивость к повреждениям, что гарантирует стабильную работу SSD даже в условиях мобильного использования.
Одной из ключевых особенностей Viper EV330 является его легкий дизайн — корпус размером 45x45 мм весит всего 52 грамма, что делает его крайне удобным для пользователей, которым требуется быстрая память на ходу. Устройство оснащено интерфейсом Type-C, что позволяет легко подключать его к различным устройствам, включая ноутбуки, настольные компьютеры и игровые консоли. Это обеспечивает гибкие возможности для расширения памяти как для мобильных профессионалов, так и для геймеров.
Легкий в установке дизайн позволяет пользователям быстро устанавливать M.2 SSD с поддержкой plug-and-play, что не требует дополнительных драйверов, упрощая процесс обновления хранилища и повышая как рабочую, так и развлекательную эффективность. Новый корпус Viper EV330 от Patriot Memory является отличным выбором для тех, кто ищет надежное, быстрое и удобное решение для хранения данных в современном цифровом мире.

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