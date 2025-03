Польская студия разработчиков People Can Fly объявила о новом сотрудничестве с компанией Sony, в рамках которого будет создан прототип игры на основе одной из франшиз PlayStation. Кодовое название проекта — Project Delta, подробности о котором пока не раскрыты.

Соглашение подразумевает выполнение работы в формате «работы по заказу», что означает, что People Can Fly будет разрабатывать игру по заказу Sony и получать за это согласованное вознаграждение. Работа над проектом будет разбита на несколько этапов (milestones), при этом конкретные условия сотрудничества и процесс выплат за эти этапы будут прописаны в приложении к соглашению. Условия данного соглашения соответствуют стандартным положениям контрактов на разработку.



People Can Fly уже имеет опыт в подобных коллаборациях. В июне 2023 года студия объявила о партнерстве с Microsoft на создание игры по одной из их франшиз. Учитывая их прошлый опыт, когда они работали с Epic Games над оригинальной трилогией Gears of War, было предсказуемо, что на этот раз также будет создана игра в мире Gears. И действительно, в конце января подтвердилось, что проект называется Gears of War: E-Day и разрабатывается совместно с The Coalition.



В тексте не упоминается бюджет нового проекта, в отличие от предыдущего сотрудничества с Microsoft, однако People Can Fly известна своими играми в жанре шутеров, такими как Painkiller, Bulletstorm и Outriders. Фанаты PlayStation надеются, что Sony решила возродить серию Resistance или Killzone, ведь создатели этих франшиз, Insomniac и Guerrilla Games, сейчас заняты другими проектами. Обе научно-фантастические серии находились в «забвении» более десяти лет, несмотря на интересные миры и сюжеты.