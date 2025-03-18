Компания Apple представила iPhone 16e почти две недели назад, и новинка получила положительные отзывы от технологического сообщества. Аппарат стал значительным обновлением по сравнению с iPhone SE 3, хотя его дизайн напоминает iPhone 14. В iPhone 16e был представлен новый модем C1, который демонстрирует многообещающие результаты, учитывая, что это первая попытка компании в этой области. Однако некоторые пользователи сообщают о проблемах со звуком по Bluetooth при подключении к колонкам.

На форумах Apple Support Community, Reddit и X появились сообщения от пользователей, которые столкнулись с проблемами звукового сигнала: потоковое аудио со смартфона периодически прерывается. Пока неясно, насколько массовым является это неполадка, однако количество жалоб указывает на то, что это затронуло значительное количество людей. Некоторые пользователи также утверждают, что обновление до iOS 18.3.2 не помогло в решении этой проблемы, несмотря на его недавний релиз.



На данный момент Apple тестирует iOS 18.4, находящийся на третьем этапе бета-тестирования, но нет информации о том, что это обновление содержит исправление для проблемы с Bluetooth на iPhone 16e. Ожидается, что новая версия системы будет выпущена в апреле и принесет множество новых функций и исправлений. Возможно, Apple добавит решение этой проблемы в последующих бета-версиях, если этого еще не сделано.



По словам пользователей, проблема возникает, когда iPhone 16e подключается к нескольким устройствам одновременно через Bluetooth. Судя по всему, Apple уже в курсе данной ситуации, так как сами пользователи обращались к ним с жалобами, однако нет определенности о времени выхода исправления. Компания обычно быстро реагирует на подобные проблемы и, вероятно, сделает то же самое в случае с неполадками Bluetooth на iPhone 16e.