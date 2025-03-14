Недавно компания MSI представила свою новую линейку кастомизированных графических карт GeForce RTX 5070, которая возглавляется премиум моделью VANGUARD и включает более доступные версии, такие как INSPIRE 3X. Однако на этом компания не остановилась и добавила в свой ассортимент два новых варианта на базе графического процессора NVIDIA "Blackwell" GB205 — SHADOW 2X OC и SHADOW 2X (без разгона). Эти модели появились на сайте MSI без предварительных анонсов и рекламы, что вызывает некоторое удивление. В прошлом месяце аналогичным образом были представлены модели на основе трех вентилятора — SHADOW 3X, которые неожиданно показались в продаже.

Дизайн SHADOW 2X включает в себя систему охлаждения TORX 5.0 с двумя вентиляторами. Согласно информации от TechPowerUp, серия SHADOW имеет сходство с линейкой VENTUS, так как обе группы продуктов предлагают минималистичный стиль и базовую функциональность, ориентированную на потребности пользователей. Представители MSI описывают SHADOW как дизайн, нацеленный на производительность, который призван обеспечить геймерам именно тот игровой опыт, который они ожидают, что делает его идеальным выбором для модернизации или сборки игрового ПК.

В последнее время компания столкнулась с критикой со стороны СМИ, таких как VideoCardz, по поводу отсутствия моделей с фиксированной ценой и роста цен при запуске. Это стало важными вопросами для потребителей. Специалисты отрасли теперь предполагают, что новые модели SHADOW 2X будут недоступны в большом количестве в течение ближайшего времени, что может усугубить текущую ситуацию с поставками на рынке видеокарт.



