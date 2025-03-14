Huawei планирует запустит новый чип Ascend 910C, который вступит в конкуренцию с NVIDIA H100 на рынке искусственного интеллекта в Китае. Чип уже находится в производстве, и ожидается, что он станет серьезным соперником для NVIDIA. Ведущие компании этого сектора, такие как DeepSeek, запускают инновационные модели, что подталкивает к потребности в более мощных вычислительных ресурсах.

Чип Ascend 910C будет разработан с использованием 7-нм технологии от TSMC и SMIC. Интересно, что конструкция нового чипа будет более традиционной, чем у его конкурентов от NVIDIA, так как Huawei применит два отдельных кремниевых интерпозера, объединённых с помощью органического субстрата, что обеспечит более высокую производительность за счёт соединения двух Ascend 910B.

Ожидается, что Ascend 910C достигнет 800 TFLOP/s при FP16 и обеспечит пропускную способность памяти до 3.2 TB/s, что почти равно показателям H100. Huawei уже сделала значительные заказы на 7-нм техпроцессы у TSMC, прежде чем вступили в силу экспортные ограничения, поэтому значительная часть производства Ascend 910C будет осуществляться на мощностях тайваньской компании. SMIC также будет участвовать в производстве, обеспечивая выпуск около 50,000 вафель в месяц.

Несмотря на то что China в области вычислительной мощности все еще значительно отстает от западных конкурентов, таких как NVIDIA, новые разработки, подобные Ascend 910C, становятся важными шагами для повышения конкурентоспособности на этом рынке. Более того, талантливые команды, такие как DeepSeek, показывают, что даже при отсутствии мощных ресурсов, возможны решения, которые позволят местным разработчикам добиться высоких результатов. Таким образом, предстоящая гонка в области искусственного интеллекта в Китае обещает стать более напряженной и интересной.