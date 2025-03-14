Основное внимание Samsung сейчас сосредоточено на 2nm технологии GAA и разработке нового чипа Exynos 2600. По последним данным, прототип Exynos 2600 может начать массовое производство в мае текущего года.

Решение о том, будет ли Exynos 2600 использоваться в новой серии Galaxy S26, должно быть принято к концу 2025 года. Пробная партия нового чипа, созданного с использованием 2nm технологии GAA, показала приемлемую доходность на уровне 30%, что считается неплохим результатом, но для достижения конкурентоспособности еще предстоит пройти длинный путь. Чтобы улучшить характеристики производства, Samsung создала специальную рабочую группу, которая будет отвечать за оптимизацию процессов на уровне 2nm и ниже.



Представитель компании отметил, что вопрос доходности всегда был слабым местом Samsung, но новые технологии показывают обнадеживающие признаки стабилизации. Отдел, занимающийся производством чипов, приложит все усилия для увеличения объемов производства Exynos 2600, однако окончательное решение о его включении в спецификации Galaxy S26 будет принято не раньше конца 2025 года. Это значит, что Samsung нужно не только улучшить доходность своих технологий, но и обеспечить, чтобы Exynos 2600 как минимум соответствовал уровню конкурентов, таких как Snapdragon 8 Elite Gen 2, Dimensity 9500, а также Apple A19 и A19 Pro.