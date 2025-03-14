Компания G.Skill анонсировала новые наборы оперативной памяти DDR5, ориентированные на пользователей платформы AMD AM5, особенно с материнскими платами X870/X870E. После выпуска высокопроизводительных комплектов для платформы Intel Z890 G.Skill сосредоточилась на улучшении производительности памяти для AMD, предлагая обновленные наборы в линейках Trident Z5 Neo, Royal Neo и RipJaws M5.

Новинки включают различные конфигурации памяти, такие как наборы 24 ГБ x2 с разными CL таймингами и наборы 48 ГБ x4, подходящие для ресурсоёмких задач, включая нагрузки от ИИ. Комплектация на 48 ГБ может увеличить общую ёмкость системы до 192 ГБ, обеспечивая стабильную работу на скорости до 6000 MT/s с латентностью CL28. Это впечатляющий результат для такого объёма памяти. При этом 48 ГБ комплект может работать ещё быстрее.

Набор на 24 ГБ x2 тоже способен достигать 6000 MT/s, но при латентности CL26. Пользователи могут увеличить скорость до 8000 MT/s, что приведёт к повышению латентности до CL36, но производительность останется высокой. Все тесты памяти проводились в лабораториях G.Skill, где результаты подтвердили стабильность и отсутствие ошибок.

Тестовая конфигурация состояла из процессора AMD Ryzen 7 9800X3D и материнской платы MSI MPG X870E Carbon WiFi. Набор на 192 ГБ показал стабильную работу на 6000 MT/s с таймингами CL28-36-36-96. В то же время комплект на 48 ГБ продемонстрировал результаты до 6000 MT/s с таймингами CL26-39-39-96 на материнских платах ROG Crosshair X870E Hero и MPG X870E Carbon WiFi.

Для достижения стабильных результатов пользователям нужно активировать технологию AMD EXPO, которая доступна для всех анонсированных комплектов. Линейка Ripjaws M5 Neo RGB предлагается по более доступной цене, тогда как Trident Z5 Neo RGB и Royal Neo RGB оснащены улучшенной подсветкой и эстетическими характеристиками.