На Amazon.de произошел печальный инцидент, когда покупатель получил подделку процессора Ryzen 7 9800X3D, на самом деле оказавшуюся старым AMD FX 4100. Этот инцидент, зафиксированный одним из авторов сайта Hardware Busters, стал свидетельством новой схемы мошенничества в сфере компьютерного оборудования. Покупатель заказал процессор Ryzen 7 9800X3D 25 февраля и он был доставлен 4 марта. На первый взгляд все выглядело нормально, упаковка была оригинальной, но вскрыв коробку, он заметил физические отличия между полученным процессором и его предыдущим Ryzen 7 9800X3D. Также были различия в теплоотводе, контактах и нижней части процессора.

После дальнейшего изучения он обнаружил, что на процессоре наклеен стикер, который при снятии показал, что на самом деле это – 2011 года выпуска AMD FX 4100. Этот стикер с надписью Ryzen 7 9800X3D и другими официальными марками делал подделку похожей на оригинал. Хотя в прошлом встречались случаи подмены процессоров, этот случай, по сути, представляет новый вид мошенничества.

Покупатель подчеркнул, что процессор был куплен непосредственно через Amazon, а не у стороннего продавца. Коробка была запечатана, но есть вероятность, что предыдущий покупатель вернул продукт и наклеил стикер на более старую модель с целью вернуть деньги за подделку. В данный момент покупатель начал процесс возврата товара и ожидает следствий от Amazon, который, возможно, должен обратиться к AMD для выяснения всех обстоятельств.