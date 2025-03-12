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Процессоры следующего поколения AMD Zen 6 могут быть оснащены кэшем L3 объемом 48 МБ на каждый CCD

Это означает, что 24-ядерный процессор с 2 CCD Zen 6 может иметь впечатляющий объем кэша L3 в 96 МБ
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По последним утечкам информации, процессоры нового поколения AMD Zen 6 могут быть оснащены кэшем L3 большого объема. Топовая модель, оснащенная двумя ПЗС Zen 6, может иметь 48 МБ кэша L3 на каждом ПЗС, что в сумме составляет 96 МБ кэша L3. Данный объем кэша значительно превышает предыдущие модели Zen 5.
В предыдущих спекуляциях утверждалось, что топовая модель настольных процессоров Zen 6 (возможно, Ryzen 9 11,950X) может иметь до 24 ядер. Однако новая информация из источника Weibo указывает на то, что настольная модель будет иметь меньше ядер. Точное число пока неизвестно.
Помимо увеличения объема кэша L3, AMD также планирует добавить 64 МБ 3D V-кэша на каждое ПЗС Zen 6. Это значит, что модели с двумя ПЗС могут иметь общий объем кэша L3 до 224 МБ. Но пока нет информации о том, какие модели будут оснащены этим большим объемом кэша и момента их представления.
Кроме того, AMD разрабатывает модели Zen 6c, которые будут иметь 16 ядер и 64 МБ кэша L3 в одном ПЗС. Есть упоминания о моделях с двумя такими ПЗС, что приведет к наличию 32 ядер и 128 МБ кэша L3. Однако неизвестно, к какой линейке эти модели относятся.


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