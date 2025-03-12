По слухам, Nvidia готовится представить новые видеокарты для рабочих станций, в то время как слухи о запуске GeForce RTX 5060 также возникают. Официальный анонс ожидается на конференции GTC 2025 на следующей неделе. В сети уже появились спецификации RTX Pro 6000 Blackwell Workstation Edition.

Согласно утечкам, новые видеокарты будут представлять собой обновленное поколение, взамен уже дебютировавшего на рынке поколения RTX 6000 Ada. Вероятно, новые видеокарты будут предлагать улучшенные характеристики и функциональность, которая позволит повысить производительность рабочих станций.

Безусловно, любое обновление в области видеокарт для рабочих станций будет вызывать большой интерес, особенно у профессионалов в графическом дизайне, архитектуре и других областях, требующих высокой вычислительной мощности. Улучшенные характеристики и функциональность могут означать увеличение производительности и эффективности работы.

Однако, до официального анонса остается неделя, поэтому конкретные детали о новых видеокартах пока неизвестны. Возможно, Nvidia подготовила несколько моделей с различными спецификациями, чтобы соответствовать потребностям разных пользователей.

