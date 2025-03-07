AMD подтверждает, что процессоры Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D 3D V-Cache будут запущены 12 марта, а также появилась информация о китайских ценах на эти модели. В ходе выставки CES в начале января AMD представила эти процессоры, объявив, что они будут запущены в первом квартале, но точная дата запуска не была названа. Однако сегодня подтверждено, что оба процессора будут доступны именно 12 марта.

Из утечки стало известно, что цена Ryzen 9 9950X3D составит 5599 юаней. Однако стоит отметить, что эти цены относятся к китайским моделям, и цены для других регионов могут варьироваться.

