Apple сообщила, что чип M4 Ultra возможно не будет выпущен, так как у чипа M4 Max отсутствует разъем UltraFusion. Ранее Apple представила новый чип M4 Ultra вместе с новым Mac Studio. Ожидалось, что компания выпустит новый Mac Studio с чипом M4 Ultra, но похоже, что выбор компании остановился на M3 Ultra. Согласно представителю Apple, разъем UltraFusion является важным элементом, позволяющим соединять два чипа вместе. Отсутствие этого разъема у чипа M4 Max намекает на то, что чип M4 Ultra возможно не будет выпущен. Чип M4 Ultra, о котором пока нет реальных бенчмарков, предположительно будет иметь лучшую производительность на Mac.