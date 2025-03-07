Bitspower, KRAMBU и XFX объединились для разработки жидкостного охлаждения для AMD RDNA 4.0
Компании Bitspower, KRAMBU и XFX объединили свои усилия для разработки передовых решений в области жидкостного охлаждения, специально предназначенных для передовой архитектуры AMD RDNA 4.0. В условиях растущей вычислительной мощности, необходимой для работы искусственного интеллекта, эффективное управление тепловым режимом становится критически важным для достижения максимальной производительности и надежности.
Основой этих систем является графический процессор Radeon RX 9070 XT от AMD, который построен на архитектуре RDNA 4 Navi 48 и имеет на 25% большую плотность транзисторов по сравнению с GPU Blackwell от NVIDIA.
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