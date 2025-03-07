Apple представила обновленный Mac Studio с новыми процессорами M4 Max и M3 Ultra. M4 Max имеет 16 ядер CPU и 40 ядер GPU, что обеспечивает ему 30% преимущество в одноядерной производительности. С другой стороны, M3 Ultra имеет 32 ядра CPU и 80 ядер GPU, предлагая лучшую многопоточную производительность и производительность GPU. Ценовой разрыв между базовыми моделями M3 Ultra и M4 Max останется прежним.

M3 Ultra обладает возможностью установки объединенной памяти до 512 ГБ с пропускной способностью 819 ГБ/с. Хотя это число не впечатляет для системы класса рабочей станции, значительный объем памяти около половины терабайта в сочетании с 80-ядерным GPU может стать решающим фактором для некоторых требовательных рабочих нагрузок. Вариант M3 Ultra также может быть оснащен накопителем емкостью до 16 ТБ.

Представленные новые процессоры M4 Max и M3 Ultra относятся к хало-продуктам и являются важным обновлением для Mac Studio. Они обеспечивают более высокую производительность как в одноядерных, так и в многопоточных задачах, а также улучшенную производительность GPU. Несмотря на некоторые изменения в линейке продуктов, различия в ценах останутся минимальными.

