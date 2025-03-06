Китайская компания Yeston представила новые модели видеокарт Radeon RX 9070 серий Sakura и Sakura Atlantis. В январе был представлен дизайн карты Radeon RX 9070 XT 16 ГБ Sakura Atlantis, который вызвал большой интерес. Yeston раскрыл спецификации, которые не должны были быть разглашены в рамках NDA. Несмотря на осторожный подход AMD, китайский партнер по производству радостно раскрыл, что карта оснащена 16 ГБ VRAM.

На социальных сетях бренда появились тизеры и фотографии моделей Sakura и Sakura Atlantis. Было ожидание, что Yeston представит модели Sakura Atlantis Radeon RX 9070 XT и RX 9070 SKU, но также были представлены и стандартные варианты Sakura. Дизайн компании Yeston, который был использован в прошлых поколениях аппаратных средств, также был применен к моделям Sakura и Sakura Atlantis, однако стандартный дизайн Sakura доступен только для единственной модели SKU Radeon RX 9070 XT.

Модели Sakura Atlantis имеют океанскую тематику в дизайне кожуха, задней панели и вентиляторов. Кроме того, на них присутствует иллюстрация "вайфу". Также Yeston предлагает этот дизайн и на моделях NVIDIA. Было обнаружено объявление о продаже модели Radeon RX 9070 XT Sakura Atlantis от Yeston на JD.com. Цена на китайском рынке составляет 5099 юаней (~702 доллара США), немного ниже рекомендованной цены Team Red.

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Кроме модели Sakura Atlantis, была представлена стандартная модель Radeon RX 9070 XT Sakura, которая по цене соответствует рекомендованной розничной цене и доступна за 4999 юаней (~688 долларов США).