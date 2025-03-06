Компания YUNZII представила новую модель механической клавиатуры AL80 QMK/VIA с ЖК-дисплеем. Эта модель стала последним дополнением к серии AL, которую ранее расширила алюминиевая клавиатура AL65 QMK/VIA. YUNZII AL80 построена на анодированной раме из алюминия и оснащена встроенным ЖК-экраном, который отображает полезные данные, такие как время, уровень заряда батареи и даже фотографии. Она поддерживает различные варианты подключения, включая Bluetooth, 2.4G и USB Type-C, что позволяет ей быть совместимой с различными операционными системами, включая Windows, Mac, Android и iOS. Клавиатура также имеет настраиваемую ручку управления.

YUNZII AL80 поддерживает настройку QMK/VIA, что позволяет пользователям программировать клавиши, создавать макросы и настраивать параметры подсветки RGB. Эта клавиатура оснащена слотами для переключателей, позволяющими быстро заменять переключатели. Она совместима с 3-контактными и 5-контактными переключателями различных брендов, таких как Gateron и Cherry. Производитель предлагает выбор из двух типов переключателей: Gateron Zero Linear и YUNZII Cocoa Cream V2 Linear. Клавиатура поставляется с предварительно смазанными линейными переключателями и использует конструкцию с прокладками и шумопоглощающими слоями.

Клавиатура питается от аккумулятора емкостью 6000 мАч и обладает широкой палитрой настроек подсветки RGB, включая более чем 1,68 миллиона цветов и более чем 20 вариантов подсветки. YUNZII AL80 QMK/VIA Aluminium LCD предлагается в трех цветовых вариантах: серебристый, черный и бежевый. Цена составляет $109,99.



