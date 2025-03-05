Компания Colebrook Bosson Saunders (CBS) объявила о выпуске новой серии кронштейнов Flo для мониторов. Новый Flo имеет обновленный дизайн, который подходит для экранов до 34 дюймов, весом до 7 кг, и может вместить как плоские, так и изогнутые мониторы.

Особенности кронштейна включают уникальный механизм Flo с алмазным D-кольцом и патентованную технологию Flo Dual Rate Spring, которые позволяют оптимизировать высоту, расстояние и угол наклона экрана. Кроме того, Flo имеет новую продуманную подставку для кабелей, встроенный средний зажим и съемные боковые панели для максимального освобождения рабочего пространства.

