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Colebrook Bosson Saunders (CBS) анонсировала выпуск обновленной серии кронштейнов Flo Monitor Arm

Обновленный Flo имеет новый дизайн, подходит для экранов до 34 дюймов.
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Компания Colebrook Bosson Saunders (CBS) объявила о выпуске новой серии кронштейнов Flo для мониторов. Новый Flo имеет обновленный дизайн, который подходит для экранов до 34 дюймов, весом до 7 кг, и может вместить как плоские, так и изогнутые мониторы.
Особенности кронштейна включают уникальный механизм Flo с алмазным D-кольцом и патентованную технологию Flo Dual Rate Spring, которые позволяют оптимизировать высоту, расстояние и угол наклона экрана. Кроме того, Flo имеет новую продуманную подставку для кабелей, встроенный средний зажим и съемные боковые панели для максимального освобождения рабочего пространства.

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