Компания GALAX представила новую серию видеокарт GeForce RTX 5070 Ti HOF OC LAB Deluxe. Эти видеокарты оснащены графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti и высококлассными компонентами. GALAX предлагает две модели: Deluxe и Deluxe-X.

Модели GeForce RTX 5070 Ti HOF OC LAB Deluxe от GALAX обладают уникальной конструкцией с 14+6+6-фазным питанием. Видеокарты также имеют особый дизайн, включая съемную корону, которая дополняет концепцию "Hall of Fame". Также стоит отметить, что ожидается выпуск только двух моделей GeForce RTX 5070 Ti HOF, вместо ожидаемых четырех.

Разница между моделями Deluxe и Deluxe-X заключается в частотах - Deluxe имеет немного более низкие частоты, с разницей в 30 МГц, по сравнению с Deluxe-X.

