Apple готовится к выпуску новой модели iPad Air с обновленным процессором M4
Известный аналитик Марк Гурман подтвердил, что Apple планирует выпустить модели M4 MacBook Air на этой неделе, но M4 iPad Air и iPad 11 ожидаются позже. Вероятно, компания представит только модель M4 MacBook Air через пресс-релиз, не организовывая полноценного мероприятия.
Марк Гурман также сообщил, что запасы iPad Air и iPad 10 подходят к концу, что подтверждает скорое появление M4 iPad Air и iPad 11 на рынке. Ожидается, что новая модель M4 iPad Air будет иметь значительный прирост производительности, сохраняя при этом прежний дизайн. Однако, дизайн M4 MacBook Air, вероятно, останется без изменений.
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