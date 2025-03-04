Известный аналитик Марк Гурман подтвердил, что Apple планирует выпустить модели M4 MacBook Air на этой неделе, но M4 iPad Air и iPad 11 ожидаются позже. Вероятно, компания представит только модель M4 MacBook Air через пресс-релиз, не организовывая полноценного мероприятия.

Марк Гурман также сообщил, что запасы iPad Air и iPad 10 подходят к концу, что подтверждает скорое появление M4 iPad Air и iPad 11 на рынке. Ожидается, что новая модель M4 iPad Air будет иметь значительный прирост производительности, сохраняя при этом прежний дизайн. Однако, дизайн M4 MacBook Air, вероятно, останется без изменений.