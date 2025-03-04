Microsoft выпустила новое обновление для Windows 11, которое изменит способ расчета загрузки процессора в диспетчере задач. Ранее показатели производительности, отображаемые в диспетчере задач, не были сравнимы с результатами, предоставляемыми сторонними инструментами. В связи с этим Microsoft решила изменить метод расчета, чтобы сделать мониторинг процессора более эффективным.

Обновление внедрит изменения в способ, которым диспетчер задач рассчитывает загрузку процессора на страницах "Процессы", "Производительность" и "Пользователи". Теперь диспетчер задач будет использовать стандартные метрики, согласованные с отраслевыми стандартами и инструментами сторонних производителей, чтобы последовательно отображать загрузку процессора.



Хотя детали о том, как именно новое обновление изменит расчет загрузки процессора, пока неизвестны, ожидается, что диспетчер задач станет более эффективным и сравнимым с другими сторонними инструментами. Это обновление является частью непрерывных улучшений и обновлений Windows 11, которые Microsoft выпускает, чтобы улучшить пользовательский опыт и обеспечить лучшую производительность операционной системы.



