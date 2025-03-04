Согласно последней утечке информации, компания OnePlus готовится к запуску нового "компактного" флагманского телефона, который, скорее всего, будет называться OnePlus 13T. Ожидается, что устройство будет оснащено процессором Snapdragon 8 Elite и появится на рынке во втором квартале 2025 года.

Утечка также раскрывает некоторые детали о дизайне OnePlus 13T. Утверждается, что он будет вдохновлен дизайном iPhone 16 и предстоящего iPhone 17. Предыдущие утечки уже говорили о наличии у телефона двойной задней камеры, и это подтверждается новыми сведениями. Фото утекшего дизайна показывают сходство OnePlus 13T с моделью Redmi Turbo 4 Pro, который также имеет внешний вид, похожий на iPhone 16.

Согласно утечке, OnePlus 13T должен появиться на рынке до конца июня. Это указывает на то, что устройство находится на стадии разработки, и скоро ожидается более подробная информация о его спецификациях. Ожидается, что OnePlus 13T будет иметь 6,3-дюймовый экран, но более точные подробности о нем пока неизвестны.