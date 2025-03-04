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Xiaomi готовится представить новый флагманский планшет в ближайшие месяцы

В отличие от предыдущего планшета Pad 7 Pro, который относился к субпремиальному сегменту, новый планшет будет настоящим флагманом и будет конкурировать с такими моделями, как OPPO Pad 4 Pro и Vivo Pad 4 Pro
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Согласно новым утечкам, компания Xiaomi готовится к выпуску своего первого флагманского планшета. Недавно был представлен планшет Pad 7 Pro, но он не является полноценным флагманским устройством. Однако, согласно слухам, в течение ближайших месяцев Xiaomi запустит настоящий флагманский планшет.
Информация, полученная от Digital Chat Station, говорит о том, что в первой половине года планируется выпуск как минимум трех флагманских планшетов. Одним из них будет OPPO Pad 4 Pro, другим – Vivo Pad 4 Pro. О последнем слухи подсказывают, что это может быть новый планшет Xiaomi, который может называться Pad 7S Pro или Pad 7 Ultra.

Предыдущие утечки указывают на то, что флагманский планшет Xiaomi будет оснащен OLED-экраном – что впервые для компании. Кроме того, планшет будет работать на базе Snapdragon 8 Elite и обладать зарядкой мощностью 100 Вт, а также аккумулятором емкостью около 10 000 мАч.

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