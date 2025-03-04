Согласно новым утечкам, компания Xiaomi готовится к выпуску своего первого флагманского планшета. Недавно был представлен планшет Pad 7 Pro, но он не является полноценным флагманским устройством. Однако, согласно слухам, в течение ближайших месяцев Xiaomi запустит настоящий флагманский планшет.

Информация, полученная от Digital Chat Station, говорит о том, что в первой половине года планируется выпуск как минимум трех флагманских планшетов. Одним из них будет OPPO Pad 4 Pro, другим – Vivo Pad 4 Pro. О последнем слухи подсказывают, что это может быть новый планшет Xiaomi, который может называться Pad 7S Pro или Pad 7 Ultra.



Предыдущие утечки указывают на то, что флагманский планшет Xiaomi будет оснащен OLED-экраном – что впервые для компании. Кроме того, планшет будет работать на базе Snapdragon 8 Elite и обладать зарядкой мощностью 100 Вт, а также аккумулятором емкостью около 10 000 мАч.