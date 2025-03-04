Honor пообещала предоставлять семь лет обновлений Android для телефонов Magic, начиная с Magic7 Pro
На выставке Mobile World Congress компания Honor представила свою новую стратегию, которая заключается во внедрении полезных улучшений для пользователей и продлении поддержки обновлений и совместимости с iOS. В рамках этой стратегии были представлены такие новинки, как смартфон Magic7 RSR, и серия Magic7, которая будет включать семь лет обновлений системы Android и безопасности для своих устройств, конкурируя таким образом с Samsung и Google.
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