На выставке Mobile World Congress компания Honor представила свою новую стратегию, которая заключается во внедрении полезных улучшений для пользователей и продлении поддержки обновлений и совместимости с iOS. В рамках этой стратегии были представлены такие новинки, как смартфон Magic7 RSR, и серия Magic7, которая будет включать семь лет обновлений системы Android и безопасности для своих устройств, конкурируя таким образом с Samsung и Google.

