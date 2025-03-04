Компания Xiaomi представила два новых наушника на выставке MWC 2025 - Xiaomi Buds 5 Pro и Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi. Обе модели обладают 11-миллиметровыми динамиками и работают до 8 часов от аккумулятора. Они поддерживают различные кодеки Qualcomm, включая aptX Adaptive и Lossless.

Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi являются особой моделью, так как они могут использовать Wi-Fi для взаимодействия с совместимыми смартфонами. Они предлагают возможность использовать аудио без потерь с пропускной способностью до 4,2 Мбит/с. В то время как Xiaomi Buds 5 Pro являются прогрессивным обновлением предыдущей модели Xiaomi Buds 4 Pro.

Xiaomi Buds 5 Pro оснащены различными драйверами, включая PZT-твитер и планарный драйвер. Они весят 5,6 г и доступны в Ceramic White и Titan Grey. Наушники могут работать до 8 часов с выключенной активной шумоподавляющей системой и использованием аудиокодека низкого качества. Чехол позволяет получить до 40 часов воспроизведения звука на одной зарядке.

Xiaomi Buds 5 Pro поддерживают различные аудиокодеки, такие как Qualcomm aptX Adaptive, aptX Lossless, AAC, SBC и LC3. Однако эти наушники не поддерживают Bluetooth 6, в отличие от модели Xiaomi 15 Ultra.

