HMD Amped Buds - это новая пара наушников от компании HMD, которая обладает уникальным дизайном и функциональностью. Эти наушники поставляются в специальном корпусе, который выполняет две функции: он является беспроводным зарядным банком и хранит сами наушники.

Главной особенностью HMD Amped Buds является их способность предоставлять беспроводное питание смартфонам, поддерживающим беспроводную зарядку. Таким образом, корпус наушников можно использовать как портативный зарядный банк для зарядки устройств в любое время.

Дизайн наушников также отличается от того, что предлагают конкуренты. Корпус имеет шарнирную конструкцию, что облегчает их использование и хранение.

HMD Amped Buds входят в категорию премиум-класса по цене. На текущий момент их точная цена неизвестна.

