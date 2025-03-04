Lenovo представила обновленную модель Yoga Slim 7 14 Gen 10
Lenovo представляет обновленную модель Yoga Slim 7 на выставке MWC 2025. Она получила APU AMD Krackan Point Ryzen AI 7 350 и новую яркую OLED-панель с высоким разрешением. Кроме того, интерфейсы USB4 и Wi-Fi 7 были обновлены.
Новый Lenovo Yoga Slim 7 14 Gen 10 сохранил размер 14-дюймового дисплея предыдущей версии, но получил обновленную AMD Krackan Point платформу. Дисплей Yoga Slim 7 14 оснащен 14-дюймовым OLED-дисплеем PureSight Pro с разрешением 2880 x 1800 пикселей. Дисплей обеспечивает высокую яркость 1100 нит и имеет сенсорное управление. Он также имеет 100-процентное покрытие sRGB и Display P3, а также поддержку Dolby Vision HDR.
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