Компания 505 Games представила новую игру от MercurySteam, известной по играм Castlevania: Lords of Shadow и Clive Barker's Jericho. Новый проект, названный Blades of Fire, является экшеном от третьего лица. В геймплейном трейлере можно увидеть, что игра будет содержать множество кровавых сцен, а игроки смогут отрубать конечности своим врагам. Однако, пока официального пресс-релиза игры нет, и неизвестно, будет ли она доступна на платформах Steam или Epic Games Store.

Blades of Fire выйдет 22 мая 2025 года, но до сих пор остается недостаточно информации об игре. Ни официальные требования к ПК, ни дополнительные детали игрового процесса не были раскрыты. В дополнение к этому, игра не будет доступна на Steam в день ее выхода, так как компания 505 Games сделала решение выпустить ее эксклюзивно на платформе Epic Games Store.

Однако, некоторые дополнительные подробности о Blades of Fire были раскрыты. В игре игрокам предстоит играть за главного героя по имени Аран де Лира, первенца королевского дворфа. Игра будет иметь уникальную и сложную боевую систему, которая позволяет атаковать определенные части тела противника, используя различные виды оружия в зависимости от ситуации.