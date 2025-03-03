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Nitecore представила легкий и компактный пауэрбанк NB Air

Устройство имеет корпус из углеродного волокна.
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Компания Nitecore представила новую модель пауэрбанка, известного как NB Air, на выставке IWA 2025 в Германии. Этот пауэрбанк отличается своей легкостью и портативностью, а его корпус изготовлен из прочного углеродного волокна.

NB Air оснащен четырьмя синими светодиодами, которые служат для индикации уровня заряда батареи и активируются при нажатии кнопки. Порт USB Type-C позволяет заряжать как устройства, так и сам пауэрбанк. Емкость NB Air составляет примерно 19,4 ватт-часа или 5000 мАч при напряжении 3,88 В. Это немного выше, чем обычные аккумуляторы емкостью 5000 мАч, которые обычно предлагают от 18 до 18,4 Вт-ч.


Хотя точная спецификация еще неизвестна, ожидается, что емкости NB Air будет достаточно для зарядки смартфона среднего размера. Обычно Nitecore также указывает "номинальную емкость" или "номинальную энергию" для смартфонов и подобных устройств при напряжении 5 вольт. Однако эта информация пока недоступна.

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