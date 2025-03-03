На выставке IWA 2025 в Нюрнберге, компания Acebeam представила прототип своего нового фонаря UC25. Этот USB-фонарик специально разработан для использования в повседневном ношении (EDC). Несмотря на то, что фонарь все еще находится в процессе разработки, он уже предлагает несколько уникальных функций.

Acebeam UC25 оснащен несколькими светодиодами, включая прожектор для точного освещения, светодиод, работающий в качестве прожектора, лазерную указку и несколько рядов разноцветных светодиодов, встроенных в рукоятку. Переключение между различными источниками света осуществляется с помощью поворотного переключателя с кнопкой, напоминающего серию фонарей Arkfeld от Olight. Также на задней стороне фонаря есть еще один переключатель для дополнительных настроек.

Однако стоит отметить, что фонарь все еще находится в стадии разработки, и прототип не имеет окончательного дизайна. В нем обнаружены недоработки в программном обеспечении для переключателей. Некоторые функции, такие как разноцветные светодиоды в рукоятке, могут быть изменены или удалены. Возможно, эти светодиоды лучше подходят для использования на вечеринках, поскольку их расположение на рукоятке не идеально для обеспечения окружающего освещения.