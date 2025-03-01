11 bit studios представила обновленный план для игры Frostpunk 2. С момента ее релиза в сентябре прошлого года, игра получила огромный успех, быстро став прибыльной и продавшись в количестве более 350 000 копий. Разработчики продолжают работать над улучшениями и исправлениями, а также готовят крупные обновления.

Студия анонсировала обновление, которое выйдет 8 мая. Обновление будет включать изменения в управлении городом.

Кроме того, разработчики сообщили о планах выпуска консольных портов для Frostpunk 2. В дорожной карте, доступной на платформе Steam, можно увидеть подробности о том, когда ожидается выпуск обновлений и портов.