11 bit studios представила новый план обновлений и консольных версий для игры Frostpunk 2
11 bit studios представила обновленный план для игры Frostpunk 2. С момента ее релиза в сентябре прошлого года, игра получила огромный успех, быстро став прибыльной и продавшись в количестве более 350 000 копий. Разработчики продолжают работать над улучшениями и исправлениями, а также готовят крупные обновления.
Студия анонсировала обновление, которое выйдет 8 мая. Обновление будет включать изменения в управлении городом.
Кроме того, разработчики сообщили о планах выпуска консольных портов для Frostpunk 2. В дорожной карте, доступной на платформе Steam, можно увидеть подробности о том, когда ожидается выпуск обновлений и портов.
Теги
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила