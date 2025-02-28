Модем C1 в iPhone 16e оказался на 40% быстрее, чем Snapdragon X71 используемый в iPhone 16 Pro Max
Модем C1 5G, установленный в iPhone 16e, оказался примерно на 40 процентов быстрее, чем модем Snapdragon X71, используемый в iPhone 16 Pro Max. Несмотря на отсутствие поддержки mmWave, модем C1 5G показал высокую производительность и лучшие показатели передачи данных.
Ютубер, проведший сравнительное тестирование, отметил, что модем C1 способен достичь более высоких скоростей передачи данных, чем Snapdragon X71, который установлен в более дорогой модели iPhone 16 Pro Max. Однако стоит отметить, что тестирование было проведено в развитом регионе и результаты могут отличаться в других странах с различными условиями сети 5G.
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