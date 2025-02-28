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Huawei разрабатывает чип Ascend 910C, сравнимый по мощности с чипом NVIDIA H100

Ожидается, что в этом году будет произведено более 100 000 единиц Ascend 910C.
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Huawei готовит свой новый чип Ascend 910C, который, по сообщениям, достигает уровня производительности, сопоставимого с чипом H100 от NVIDIA. Чип Ascend обладает впечатляющим процентом выхода, что делает его массовое производство эффективным.

Ascend 910C от Huawei может стать конкурентом графическому процессору H100 AI от NVIDIA и стать следующим "моментом DeepSeek". По информации из The Financial Times, производство Ascend 910C удвоилось за год, что указывает на то, что массовое производство уже близко. Китайская компания планирует выпустить 100 000 единиц к концу 2025 года. В своих долгосрочных планах Huawei также собирается разработать собственное программное обеспечение CANN для конкуренции с CUDA от NVIDIA.

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