Компания XFX готовится к запуску девяти новых моделей видеокарт Radeon RX 9070 XT, как сообщает последний отчет от VideoCardz. Информация об этих моделях подтвердилась после утечки данных из розничных источников, а также из внутренних источников компании. Утверждается, что запуск новых видеокарт запланирован на следующий месяц.

Из отчета следует, что XFX решила отказаться от своих старых/нестандартных схем наименований и приняла традиционные написания для новых моделей. Набор моделей включает четыре варианта корпусов MERCURY - два варианта Magnetic Air и два обычных с немодульными вентиляторами. Коробки с моделями Magnetic Air имеют метку "M", а вентиляторы XFX с красными кольцами указывают на съемную функциональность. Однако цветовая маркировка видна только на черной версии коробок.

Официальная презентация этих новых моделей ожидается на специальном мероприятии, которое компания XFX проведет в ближайшую пятницу. Стоит отметить, что в предыдущих утечках информации видеокарты Radeon RX 9070 от XFX были представлены на выставке CES 2025.

