Ugreen выпустила аккумулятор Power Bank 20000mAh 22.5W с двумя кабелями USB-C и дисплеем
Кроме того, у банка питания есть встроенный дисплей, на котором отображаются индикаторы состояния батареи в виде эмодзи. Это удобно для определения уровня заряда аккумулятора без необходимости подключаться к устройству. Банк питания также поддерживает режим низкого тока, который позволяет заряжать устройства с низким потреблением энергии, такие как наушники или умные часы, без риска их повреждения.
Ugreen Power Bank 20000 мАч 22,5 Вт предлагает большую емкость и высокую мощность зарядки, что делает его идеальным решением для путешествий или использования в повседневной жизни. Компактный размер и легкий вес делают его удобным для переноски в сумке или кармане.
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