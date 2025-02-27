По мнению известного аналитика, чтобы устранить складки на складном iPhone от Apple, необходимо использовать более толстое переднее стекло, подвергнутое химической обработке. План по массовому производству такого устройства уже начинает принимать реальные очертания, так как Apple уже определила поставщиков компонентов для этого процесса. Ожидается, что складные iPhone появятся во второй половине 2026 года, и одним из основных изменений будет отсутствие видимых складок, что станет значительным преимуществом по сравнению с конкурентами. Однако, чтобы достичь этой цели, представленный аналитик дисплеев советует Apple перейти от пластикового экрана к более толстому стеклу.

Этот уникальный процесс химической обработки переднего стекла потребует больших затрат, но гарантирует, что складные iPhone будут поставляться без складок. При обсуждении этой темы на сайте X, основатель и генеральный директор Display Supply Chain Consultants, Росс Янг, высказал свое мнение о том, каким образом Apple может избежать или, по крайней мере, снизить видимость складки в новых устройствах. Он предлагает использовать более толстое переднее стекло, подвергнутое химической обработке, чтобы достичь желаемого результата.



