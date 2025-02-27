Huawei Pocket 3 имеет уникальный форм-фактор, схожий с iPad Mini
Хуавей готовится к выпуску нового складного смартфона, который имеет уникальный форм-фактор. Согласно утечке информации, устройство будет отличаться от предшествующей модели, Huawei Pocket 2. Новый телефон будет оснащен более крупным дисплеем на крышке, а внутренний дисплей будет иметь соотношение сторон 3:2, что будет напоминать форм-фактор iPad Mini. Это приведет к появлению совершенно нового форм-фактора для складных устройств.
Официальной информации о конкретных технических характеристиках и функциональности устройства пока нет, но утечка информации только усилила интерес к этой модели от компании Huawei.
Huawei уже имеет опыт в производстве складных смартфонов, и новая модель Pocket 3, с уникальным форм-фактором и обновленным дизайном, может стать еще одним прорывом для компании на рынке мобильных устройств.
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