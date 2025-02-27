Realme представила свою новую модель телефона начального уровня, Neo7x, наряду с уже известной моделью Neo7 SE. Этот телефон оснащен 4-нм процессором Snapdragon 6 Gen 4 и 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1080×2400 пикселей. Он также имеет частоту обновления экрана 120 Гц.

Внутри тонкого корпуса толщиной менее 8 мм находится аккумулятор емкостью 6 000 мАч. Кроме того, телефон имеет до 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища. Телефон также имеет пыле- и влагозащищенный корпус, соответствующий стандартам IP66/IP68/IP69. Это означает, что устройство будет защищено от пыли, влаги и даже погружения под воду на некоторую глубину.



